HPV pozitifte eş muayenesi şart

Ürolog Serhat Kerman, bazı tipleri kansere yol açan ve 200'ün üzerinde çeşidi bulunan İnsan Papilloma Virüsü'ne (HPV) dikkat çekerek, "HPV'nin neden olduğu kondilom (genital siğil) tespitinde muhakkak eş muayenesi yapılmalı, kadın rahim ağzı...

İhlas Haber Ajansı
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HPV pozitifte eş muayenesi şart

Ürolog Serhat Kerman, bazı tipleri kansere yol açan ve 200'ün üzerinde çeşidi bulunan İnsan Papilloma Virüsü'ne (HPV) dikkat çekerek, "HPV'nin neden olduğu kondilom (genital siğil) tespitinde muhakkak eş muayenesi yapılmalı, kadın rahim ağzı kanseri açısından değerlendirilmelidir" dedi.

Kent Bayraklı Tıp Merkezi Üroloji Uzmanı Dr. Serhat Kerman, HPV enfeksiyonunun yol açabileceği ciddi sağlık sorunları konusunda uyarılarda bulundu. HPV enfeksiyonunda en önemli risk faktörünün çok eşlilik olduğunu, buna karşın HPV bulaşı ya da belirtileri için cinsel ilişkinin şart olmadığını belirten Dr. Kerman, şöyle konuştu:

"İnsan Papilloma Virüsü enfeksiyonu, dünyada cinsel yolla bulaşan en yaygın hastalıktır. Basit bir ben ya da siğil görünümünün altında kansere neden olabilen bir tehlike yatabilir. Bu genital siğiller penis, yumurtalık, makat, kadın cinsel organı veya kasık bölgesinde görülebilir. HPV bulaşı ya da belirtileri için cinsel ilişki şart değildir. Nadiren de olsa sauna, hamam, umumi tuvaletler gibi ortak kullanım alanlarından da bulaşma olabilmektedir. Ayrıca genital organlara temas eden eşyaların ve giysilerin ortak kullanımı sonucunda da bulaş olabilmektedir. HPV ile karşılaştıktan sonra siğil gelişmesi genel olarak 3 hafta ile 8 ay arasındadır. Eğer kişinin bağışıklık sistemi kuvvetliyse virüsü yıllarca kontrol altında tutar. Bu yüzden hastalığın ne zaman veya kimden bulaştığını bilmek mümkün olmayabilir. Kondilom tespit edildiğinde muhakkak eş muayenesi yapılmalı, kadın rahim ağzı kanseri açısından değerlendirilmelidir."

HPV'nin neden olduğu kondilom tedavisinde siğil şeklindeki oluşumun tahrip edilmesi gerektiğini kaydeden Dr. Kerman, bunun için kimyasal solüsyonlar, kriyoterapi (dondurucu gaz), elektrokoter, lazer ile yakma yöntemlerinin uygulandığını söyledi. Kanser riskine neden olan virüs tipinin cinsini tespit amaçlı biyopsi alınmasının da uygun olduğunu belirten Dr. Kerman, büyük siğillerin ise cerrahi müdahale ile çıkartıldığını ifade etti. Kerman, koruyucu olarak cinsiyet fark etmeksizin çocukların 11-12 yaşlarında HPV aşısı olması gerektiğini kaydederek, "Ayrıca risk grubundaki erkekler 45 yaşına kadar, kadınlar yaş gözetmeksizin aşılanmalıdır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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