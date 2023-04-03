Hrachya Sargsyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hrachya Sargsyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hrachya Sargsyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hrachya Sargsyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hrachya Sargsyan 12 Mayıs 2006 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Հրաչյա Սարգսյան şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hrachya Sargsyan Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Pyunik Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erewan II takımına - tarihinde katılmıştır. Hrachya Sargsyan'nin FC Pyunik Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hrachya Sargsyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hrachya Sargsyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hrachya Sargsyan şuan FC Pyunik Erewan II takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.
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