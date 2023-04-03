Hrafn Tomasson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hrafn Tomasson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hrafn Tomasson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hrafn Tomasson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hrafn Tomasson 15 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hrafn Tomasson Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KR Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. KR Reykjavík takımına 30 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Hrafn Tomasson'nin KR Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hrafn Tomasson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hrafn Tomasson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hrafn Tomasson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hrafn Tomasson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Nisan 2021 yılında KR Reykjavík

17 Şubat 2022 yılında KV Vesturbaejar

16 Ekim 2022 yılında KR Reykjavík

Hrafn Tomasson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hrafn Tomasson şuan KR Reykjavík takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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