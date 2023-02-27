Hrannar Bjorn Steingrimsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hrannar Bjorn Steingrimsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hrannar Bjorn Steingrimsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hrannar Bjorn Steingrimsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hrannar Bjorn Steingrimsson 19 Haziran 1992 tarihinde Húsavik şehrinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hrannar Bjorn Steingrimsson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hrannar Bjorn Steingrimsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KA Akureyri futbol takımında oynamaktadır. KA Akureyri takımına 21 Şubat 2014 tarihinde katılmıştır. Hrannar Bjorn Steingrimsson'nin KA Akureyri ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Hrannar Bjorn Steingrimsson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/hrannar

Haberin Devamı

Hrannar Bjorn Steingrimsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hrannar Bjorn Steingrimsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Hrannar Bjorn Steingrimsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hrannar Bjorn Steingrimsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ekim 2010 yılında Völsungur ÍF

21 Şubat 2014 yılında KA Akureyri

12 Mayıs 2022 yılında Völsungur ÍF

3 Temmuz 2022 yılında KA Akureyri

Hrannar Bjorn Steingrimsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hrannar Bjorn Steingrimsson şuan KA Akureyri takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.