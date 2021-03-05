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  3. Hrant Dink davasında flaş karar: Mahkeme 26 Mart'a ertelendi

Hrant Dink davasında flaş karar: Mahkeme 26 Mart'a ertelendi

Son dakika haberi... Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 14 yıl önce öldürülmesine ilişkin 6’sı tutuklu 13’ü firari 76 sanığın yargılandığı davada mahkemenin kararını açıklaması beklenirken duruşma 26 Mart'a ertelendi.

Hrant Dink davasında flaş karar: Mahkeme 26 Mart'a ertelendi

Son dakika haberi... İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen ve kararın bugün açıklanması beklenen, 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada kararın açıklanması 26 Mart 2021 tarihine ertelendi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davaya, tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Ercan Gün, Muharrem Demirkale, Okan Şimşek ve Veysal Şahin ile başka suçtan tutuklu sanıklar Hamza Celepoğlu, Mehmet Uçar, Ali Poyraz, Osman Gülbel, Yavuz Karakakaya, Tamer Bülent Demirel bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme heyeti kararın, dosyaya bakan üye hakimlerden birinin kalp ameliyatı geçirmesi sebebiyle ertelendiğini belirtti.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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