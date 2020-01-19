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  3. Hrant Dink ölümünün 13. yılında anıldı

Hrant Dink ölümünün 13. yılında anıldı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 13. yılında yüzlerce kişinin katılımıyla anıldı.

Hrant Dink ölümünün 13. yılında anıldı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 13. yılında yüzlerce kişinin katılımıyla anıldı.

19 Ocak 2007 tarihinde uğradığı suikast sonucu öldürülen Hrant Dink için Agos Gazetesi'nin eski merkezinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde anma programı düzenlendi. Dink'in ölümünün 13. yılı nedeniyle düzenlene programa yüzlerce kişi katıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri program sırasında yoğun güvenlik önlemleri alırken, bina çevresindeki birçok yol trafiğe kapatıldı.

Hrant Dink ölümünün 13. yılında anıldı

Hrant Dink ölümünün 13. yılında anıldı

Kaynak: İHA



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