Hrayr Mkoyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hrayr Mkoyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hrayr Mkoyan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hrayr Mkoyan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hrayr Mkoyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hrayr Mkoyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hrayr Mkoyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hrayr Mkoyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hrayr Mkoyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hrayr Mkoyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hrayr Mkoyan 2 Eylül 1986 tarihinde Gyumri şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Հրայր Մկոյան şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hrayr Mkoyan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hrayr Mkoyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat Yerevan takımına 28 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Hrayr Mkoyan'nin FC Ararat Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hrayr Mkoyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hrayr Mkoyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Hrayr Mkoyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hrayr Mkoyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Shirak II

1 Ocak 2004 yılında Shirak Gyumri

1 Ocak 2007 yılında Ararat Yerevan

1 Temmuz 2009 yılında Ulisses

1 Ocak 2010 yılında MIKA Aschtarak

1 Ocak 2012 yılında Spartak Nalchik

1 Temmuz 2012 yılında Shirak Gyumri

8 Şubat 2013 yılında C. Budejovice

17 Temmuz 2013 yılında Gandzasar

20 Ocak 2014 yılında Shirak Gyumri

1 Temmuz 2014 yılında Esteghlal FC

30 Ocak 2018 yılında Shirak Gyumri

2 Temmuz 2018 yılında Ararat-Armenia

24 Ağustos 2018 yılında Alashkert

4 Ağustos 2019 yılında Shirak Gyumri

28 Temmuz 2020 yılında Ararat Yerevan

25 Ağustos 2020 yılında Shirak Gyumri

28 Ağustos 2020 yılında Ararat Yerevan

Hrayr Mkoyan kimdir

Hrayr Mkoyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hrayr Mkoyan şuan FC Ararat Yerevan takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shirak Giumri (bis 12/2002)

Hrayr Mkoyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ermenistan takımında 15 numaralı formasıyla 9 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 52 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hrayr Mkoyan nereli

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