Hristian Dimitrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hristian Dimitrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hristian Dimitrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hristian Dimitrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hristian Dimitrov 16 Ağustos 2004 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Христиан Бориславов Димитров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hristian Dimitrov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hristian Dimitrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritsa 1921 Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Maritsa 1921 Plovdiv takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Hristian Dimitrov'nin Maritsa 1921 Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hristian Dimitrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hristian Dimitrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hristian Dimitrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hristian Dimitrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Maritsa

Hristian Dimitrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hristian Dimitrov şuan Maritsa 1921 Plovdiv takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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