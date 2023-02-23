Hristijan Georgievski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hristijan Georgievski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hristijan Georgievski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hristijan Georgievski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hristijan Georgievski 12 Nisan 2003 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kuzey Makedonya,Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Христијан Георгиевски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hristijan Georgievski Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Interactive SPIN yapmaktadır. Hristijan Georgievski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sileks Kratovo futbol takımında oynamaktadır. Sileks Kratovo takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Hristijan Georgievski'nin Sileks Kratovo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hristijan Georgievski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hristijan Georgievski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hristijan Georgievski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hristijan Georgievski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ekim 2014 yılında Rabotnicki Alt.

19 Ocak 2021 yılında MTK U19

1 Temmuz 2021 yılında MTK Budapest II

3 Eylül 2022 yılında FK Skopje

10 Şubat 2023 yılında Sileks

Hristijan Georgievski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hristijan Georgievski şuan Sileks Kratovo takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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