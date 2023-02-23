Hristiyan Chipev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hristiyan Chipev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hristiyan Chipev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hristiyan Chipev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hristiyan Chipev 23 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Християн Чипев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hristiyan Chipev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hristiyan Chipev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Sofia futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Sofia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hristiyan Chipev'nin Lokomotiv Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hristiyan Chipev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hristiyan Chipev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hristiyan Chipev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hristiyan Chipev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ekim 2020 yılında Tsarsko Selo

1 Temmuz 2021 yılında Lok. Sofia

13 Ocak 2022 yılında Yantra

1 Temmuz 2022 yılında Lok. Sofia

Hristiyan Chipev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hristiyan Chipev şuan Lokomotiv Sofia takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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