Hristiyan Dimitrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hristiyan Dimitrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hristiyan Dimitrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hristiyan Dimitrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hristiyan Dimitrov 1 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Християн Димитров Димитров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hristiyan Dimitrov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hristiyan Dimitrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitosha Bistritsa futbol takımında oynamaktadır. Vitosha Bistritsa takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Hristiyan Dimitrov'nin Vitosha Bistritsa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hristiyan Dimitrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hristiyan Dimitrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hristiyan Dimitrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hristiyan Dimitrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Vitosha

Hristiyan Dimitrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hristiyan Dimitrov şuan Vitosha Bistritsa takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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