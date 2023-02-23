Hristiyan Petrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hristiyan Petrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hristiyan Petrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hristiyan Petrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hristiyan Petrov 24 Haziran 2002 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Християн Ивайлов Петров şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hristiyan Petrov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Borislav Dvorzak yapmaktadır. Hristiyan Petrov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA-Sofia futbol takımında oynamaktadır. CSKA-Sofia takımına 30 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Hristiyan Petrov'nin CSKA-Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Hristiyan Petrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hristiyan Petrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hristiyan Petrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hristiyan Petrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında CSKA-Sofia U19

1 Ocak 2020 yılında Litex Lovech

31 Mayıs 2020 yılında CSKA-Sofia U19

30 Haziran 2020 yılında CSKA-Sofia

1 Temmuz 2020 yılında Litex Lovech

30 Haziran 2021 yılında CSKA-Sofia

9 Eylül 2021 yılında Litex Lovech

6 Şubat 2022 yılında CSKA-Sofia

Hristiyan Petrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hristiyan Petrov şuan CSKA-Sofia takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Hristiyan Petrov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U21 takımında 13 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.