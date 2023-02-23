Hristiyan Slavkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hristiyan Slavkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hristiyan Slavkov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hristiyan Slavkov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hristiyan Slavkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hristiyan Slavkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hristiyan Slavkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hristiyan Slavkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hristiyan Slavkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hristiyan Slavkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hristiyan Slavkov 26 Şubat 2003 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Християн Георгиев Славков şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hristiyan Slavkov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini U Sport yapmaktadır. Hristiyan Slavkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etar Veliko Tarnovo futbol takımında oynamaktadır. Etar Veliko Tarnovo takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hristiyan Slavkov'nin Etar Veliko Tarnovo ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Hristiyan Slavkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hristiyan Slavkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Hristiyan Slavkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hristiyan Slavkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Botev U19

1 Temmuz 2021 yılında Botev II

4 Ocak 2023 yılında Etar

31 Mayıs 2023 yılında Botev II

Hristiyan Slavkov kimdir

Hristiyan Slavkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hristiyan Slavkov şuan Etar Veliko Tarnovo takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Hristiyan Slavkov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan U21 takımında 1 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hristiyan Slavkov nereli

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