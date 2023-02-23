Hristo İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hristo İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hristo İvanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hristo İvanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hristo İvanov 16 Aralık 2000 tarihinde Yambol şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Христо Янков Иванов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hristo İvanov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&K WSA yapmaktadır. Hristo İvanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Plovdiv takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hristo İvanov'nin Lokomotiv Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Hristo İvanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hristo İvanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hristo İvanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hristo İvanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Vitosha

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Kasım 2020 yılında Novara

23 Ağustos 2021 yılında Arda Kardzhali

10 Ocak 2023 yılında Lok. Plovdiv

Hristo İvanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hristo İvanov şuan Lokomotiv Plovdiv takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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