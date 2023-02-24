Hristo İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hristo İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hristo İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hristo İvanov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hristo İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hristo İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hristo İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hristo İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hristo İvanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hristo İvanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hristo İvanov 5 Aralık 2000 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Христо Бисеров Иванов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hristo İvanov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Management Agency yapmaktadır. Hristo İvanov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Litex Lovech futbol takımında oynamaktadır. Litex Lovech takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hristo İvanov'nin Litex Lovech ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hristo İvanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hristo İvanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Hristo İvanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hristo İvanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Spartak Varna

30 Haziran 2020 yılında Slavia Sofia

1 Temmuz 2020 yılında Sportist Svoge

1 Ocak 2021 yılında Slavia Sofia

9 Şubat 2021 yılında S. Simitli

1 Temmuz 2021 yılında Lok. Sofia

28 Ocak 2022 yılında Lok. Plovdiv

12 Ocak 2023 yılında Litex Lovech

Hristo İvanov kimdir

Hristo İvanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hristo İvanov şuan Litex Lovech takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Slavia Sofia

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Hristo İvanov nereli

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