Hristo Mitev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hristo Mitev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hristo Mitev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hristo Mitev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hristo Mitev 30 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Христо Делчев Митев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hristo Mitev Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hristo Mitev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etar Veliko Tarnovo futbol takımında oynamaktadır. Etar Veliko Tarnovo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hristo Mitev'nin Etar Veliko Tarnovo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hristo Mitev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hristo Mitev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hristo Mitev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hristo Mitev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Vereya

1 Temmuz 2016 yılında CSKA 1948

1 Temmuz 2018 yılında Zagorets

1 Temmuz 2020 yılında Yantra

1 Temmuz 2021 yılında Beroe

1 Temmuz 2022 yılında Etar

Hristo Mitev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hristo Mitev şuan Etar Veliko Tarnovo takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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