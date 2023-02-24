Hristo Petrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hristo Petrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hristo Petrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hristo Petrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hristo Petrov 10 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Христо Кирилов Петров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hristo Petrov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Football Connection yapmaktadır. Hristo Petrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belasitsa Petrich futbol takımında oynamaktadır. Belasitsa Petrich takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hristo Petrov'nin Belasitsa Petrich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hristo Petrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hristo Petrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hristo Petrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hristo Petrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2022 yılında Belasitsa

Hristo Petrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hristo Petrov şuan Belasitsa Petrich takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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