Hristo Popadiyn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hristo Popadiyn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hristo Popadiyn kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hristo Popadiyn ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hristo Popadiyn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hristo Popadiyn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hristo Popadiyn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hristo Popadiyn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hristo Popadiyn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hristo Popadiyn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hristo Popadiyn 6 Ocak 1994 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Христо Христов Попадийн şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hristo Popadiyn Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emerald Sports Consult yapmaktadır. Hristo Popadiyn, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slavia Sofia futbol takımında oynamaktadır. Slavia Sofia takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Hristo Popadiyn'nin Slavia Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hristo Popadiyn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hristo Popadiyn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Hristo Popadiyn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hristo Popadiyn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2013 yılında Chievo U19

30 Haziran 2013 yılında Levski U19

1 Temmuz 2013 yılında Levski Sofia

1 Mart 2014 yılında Vitosha

30 Haziran 2014 yılında Levski Sofia

16 Temmuz 2014 yılında Botev Vratsa

20 Şubat 2015 yılında Lok. Mezdra

1 Temmuz 2015 yılında Ludogorets II

9 Kasım 2016 yılında Kulüpsüz

25 Şubat 2017 yılında Vitosha

1 Temmuz 2017 yılında Dunav

1 Temmuz 2019 yılında Slavia Sofia

19 Ocak 2021 yılında Tsarsko Selo

10 Ocak 2022 yılında Slavia Sofia

Hristo Popadiyn kimdir

Hristo Popadiyn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hristo Popadiyn şuan Slavia Sofia takımında oynamakta ve 83 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

PFC Levski Sofia

Hristo Popadiyn Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan U21 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Hristo Popadiyn nereli

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