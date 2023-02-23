Hristofor Hubchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hristofor Hubchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hristofor Hubchev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hristofor Hubchev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hristofor Hubchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hristofor Hubchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hristofor Hubchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hristofor Hubchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hristofor Hubchev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hristofor Hubchev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hristofor Hubchev 24 Kasım 1995 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Христофор Христофор Хубчев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hristofor Hubchev Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EASports Agency yapmaktadır. Hristofor Hubchev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pirin Blagoevgrad futbol takımında oynamaktadır. Pirin Blagoevgrad takımına 23 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Hristofor Hubchev'nin Pirin Blagoevgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hristofor Hubchev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hristofor Hubchev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Hristofor Hubchev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hristofor Hubchev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2014 yılında Bonner SC U19

26 Temmuz 2014 yılında Montana

1 Temmuz 2016 yılında Beroe

1 Ocak 2017 yılında Dunav

3 Ocak 2018 yılında AE Larisa

1 Temmuz 2019 yılında Etar

16 Temmuz 2021 yılında Levski Sofia

23 Eylül 2021 yılında Pirin

Hristofor Hubchev kimdir

Hristofor Hubchev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hristofor Hubchev şuan Pirin Blagoevgrad takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Levski Sofia (-1/2014), Bonner SC (1/2014-7/2014)

Hristofor Hubchev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan U21 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hristofor Hubchev nereli

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