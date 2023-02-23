Hristu Sofianu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hristu Sofianu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hristu Sofianu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hristu Sofianu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hristu Sofianu 22 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Hristu Ilie Clidy Sofianu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hristu Sofianu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hristu Sofianu, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC U Craiova 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC U Craiova 1948 takımına - tarihinde katılmıştır. Hristu Sofianu'nin FC U Craiova 1948 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hristu Sofianu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hristu Sofianu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hristu Sofianu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hristu Sofianu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hristu Sofianu şuan FC U Craiova 1948 takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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