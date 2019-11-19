HRÜ Hastanesine uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi verildi

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin "Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi" almak için Sağlık Bakanlığına yaptığı başvurusu kabul edildi.

Uluslararası sağlık turizmi ve turist sağlığı hakkında yönetmenlik kapsamında, uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi yetkinlik kriterlerine uyan hastane, Sağlık Bakanlığı'nın sağlıkta kalite standartları denetiminden geçti. Belge, sağlık amaçlı yurtdışından Türkiye'ye geçici bir süreliğine gelen, her türlü sağlık hizmeti ve bununla ilgili destek hizmetlerini kapsadığı belirtildi.

Türkiye'ye ve Şanlıurfa'ya gelen turistlerin hastanenin tüm imkanlarından yararlanabileceğini belirten Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Altay, "Uluslararası sağlık turizmi ile turizm yönünden önemli bir yere sahip olan ilimizi tarihi ve coğrafi zenginliklerinin yanında sağlık hizmeti alanında da uluslararası platformda önemli bir konuma getirmek istiyoruz. Ülkemizi uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil etmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefledik. Hastanemizin sağlık turizmi belgesini alması hem kurumumuza hem şehrimize hem de ülkemize büyük katma değer sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kulandı.

Kaynak: İHA