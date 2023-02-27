Hrvoje Babec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hrvoje Babec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hrvoje Babec kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hrvoje Babec ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hrvoje Babec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hrvoje Babec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hrvoje Babec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hrvoje Babec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hrvoje Babec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hrvoje Babec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hrvoje Babec 28 Temmuz 1999 tarihinde Virovitica şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hrvoje Babec Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. Hrvoje Babec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Riga FC futbol takımında oynamaktadır. Riga FC takımına 10 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hrvoje Babec'nin Riga FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hrvoje Babec Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/babechrvoje?igshid=xegncdugaekv

Hrvoje Babec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hrvoje Babec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hrvoje Babec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hrvoje Babec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağustos 2011 yılında NK Osijek Alt.

27 Şubat 2012 yılında Hypo Limac Jgd

1 Temmuz 2014 yılında Hypo Limac U17

29 Eylül 2016 yılında FC Metz U19

24 Eylül 2018 yılında NK Vihor (J)

15 Temmuz 2019 yılında HNK Gorica

10 Temmuz 2022 yılında Riga

Hrvoje Babec kimdir

Hrvoje Babec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hrvoje Babec şuan Riga FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Osijek, Hypo Limac, FC Metz

Hrvoje Babec Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U21 takımında 14 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Hrvoje Babec nereli

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