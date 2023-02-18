Hrvoje Crncec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hrvoje Crncec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hrvoje Crncec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hrvoje Crncec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hrvoje Crncec 8 Ağu 2000 tarihinde Varaždin şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Hrvoje Crnčec şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hrvoje Crncec Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hrvoje Crncec, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Aluminij Kidricevo futbol takımında oynamaktadır. NK Aluminij Kidricevo takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hrvoje Crncec'nin NK Aluminij Kidricevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hrvoje Crncec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hrvoje Crncec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hrvoje Crncec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hrvoje Crncec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2017 yılında NK Varazdin U19

1 Temmuz 2019 yılında NK Varazdin

6 Ağu 2020 yılında NK Podravina

25 Ocak 2021 yılında NK Varazdin

10 Şubat 2021 yılında NK Podravina

30 Haziran 2021 yılında NK Varazdin

18 Temmuz 2022 yılında NK Aluminij

30 Haziran 2023 yılında NK Varazdin

Hrvoje Crncec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hrvoje Crncec şuan NK Aluminij Kidricevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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