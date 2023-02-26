Hrvoje İlic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hrvoje İlic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hrvoje İlic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hrvoje İlic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hrvoje İlic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hrvoje İlic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hrvoje İlic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hrvoje İlic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hrvoje İlic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hrvoje İlic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hrvoje İlic 14 Nisan 1999 tarihinde Slavonski Brod şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Hrvoje Ilić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hrvoje İlic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Miroslav Bicanic yapmaktadır. Hrvoje İlic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Tel Aviv takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hrvoje İlic'nin Hapoel Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hrvoje İlic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hrvoje İlic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Hrvoje İlic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hrvoje İlic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Eylül 2013 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2014 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2016 yılında Din. Zagreb U19

9 Mart 2017 yılında Pescara U19

7 Ağustos 2017 yılında NK Osijek II

17 Ağustos 2018 yılında NK Dugopolje

12 Şubat 2019 yılında NK Osijek II

13 Şubat 2019 yılında Bijelo Brdo

30 Haziran 2019 yılında NK Osijek II

31 Ocak 2020 yılında Hrv Dragovoljac

18 Ocak 2021 yılında Bijelo Brdo

16 Ocak 2023 yılında Hapoel Tel Aviv

Hrvoje İlic kimdir

Hrvoje İlic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hrvoje İlic şuan Hapoel Tel Aviv takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Hrvoje İlic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hrvoje İlic nereli

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