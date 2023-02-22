Hrvoje Plum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hrvoje Plum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hrvoje Plum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hrvoje Plum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hrvoje Plum 28 Mayıs 1994 tarihinde Vinkovci şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hrvoje Plum Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glentoran FC futbol takımında oynamaktadır. Glentoran FC takımına 6 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Hrvoje Plum'nin Glentoran FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hrvoje Plum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hrvoje Plum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hrvoje Plum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hrvoje Plum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında NK Osijek U17

28 Ocak 2011 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2011 yılında Din. Zagreb U19

13 Ocak 2013 yılında Radnik Sesvete

30 Haziran 2013 yılında Din. Zagreb U19

5 Temmuz 2013 yılında NK Lokomotiva

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2015 yılında Cibalia

12 Ağustos 2016 yılında NK Dugopolje

10 Temmuz 2017 yılında Cibalia

13 Ağustos 2018 yılında NK Osijek II

6 Temmuz 2019 yılında Glentoran

Hrvoje Plum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hrvoje Plum şuan Glentoran FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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