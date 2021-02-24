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  3. HSK 2. Daire Başkanı açıkladı: Hakim ve savcıların terfi sonuçları açıklandı

HSK 2. Daire Başkanı açıkladı: Hakim ve savcıların terfi sonuçları açıklandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi'nce, 2 bin 537 hakim ve savcının terfi sonuçları açıklandı. HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz yaptığı açıklamada, ''Terfi eden meslektaşlarımızı kutlar. Başarılarının devamını dilerim." dedi.

HSK 2. Daire Başkanı açıkladı: Hakim ve savcıların terfi sonuçları açıklandı

HSK 2. Dairesi, 2020 aralık dönemine ilişkin terfi çalışmalarını tamamlanmasının ardından sonuçlar da ilan edildi. 

Açıklanan sonuçlara göre 384 hakim ve savcı birinci sınıfa ayrıldı, 79 kişi de birinci sınıf hakim savcı oldu.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz Twitter'dan yaptığı açıklamada "HSK 2. Dairesi; 2537 hakim ve savcıyı ilgilendiren 2020 yılı Aralık dönemi terfi çalışmasını bugün sonuçlandırmıştır.384 hakim ve savcımız birinci sınıfa ayrılmış,79 kişi birinci sınıf hakim savcı olmuştur. Terfi eden meslektaşlarımızı kutlar. Başarılarının devamını dilerim." ifadelerini kullandı.

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