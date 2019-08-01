HSK Başkanı Yılmaz’dan, ’haber’ uyarısı

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, sosyal medya hesabından, Gümüşhane'de savcının yazdırdığı trafik cezasını iptal eden hakimin görev yerinin jet hızıyla değiştirildiği iddia edilen haberle açıklama yaptı.

Mehmet Yılmaz, sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Söz konusu haber de yer alan içeriğin eksik ve hatalı bilgilere dayanarak kaleme alındığı, bu tür haberlerin yargı gibi önemi herkesçe bilinen bir kurumun saygınlığını azaltabileceği gibi güvenilirliğini de olumsuz etkileyeceği tartışmasızdır. Habere konu hakim 23/05/2019 tarihli kura kararnamesi ile Gümüşhane Hakimliğine atanmıştır. Müstemir yetkisi 17/07/2019 tarih ve 802 sayılı karar ile asliye hukuk 1/2 olarak belirlenmiştir.

Göreve başladığı tarihten 17/07/2019 tarihine kadar Adalet komisyonu görevlendirmesi ile boş bulunan mahkemelerde yetkilendirilmiştir. HSK tarafından önceden belirlenip değiştirilen bir yetkisi söz konusu değildir. Unutmayalım, yerel veya ulusal, yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan yargı ile ilgili haberlerde, ilgili olayın tüm boyutları ile bilinmeden haberleştirilmesi durumunda bundan en olumsuz etkilenen hepimizin üzerine titrediği Adalet kurumu ve toplumun adalet inancı olacaktır. Yargının tarafsız,hızlı ve adil işlediği,güven verdiği,birlik ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir hukuk devleti ve ülke çocuklarımıza borcumuz".

Kaynak: İHA