HSK o mahkemelerin yargı alanlarını yeniden belirledi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunun, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine bazı mahkemelerin yargı alanlarına yönelik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu karara göre, Ordu'nun Kumru, Korgan ve Aybastı ilçeleri Ünye Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkarılarak coğrafi durum ve ulaşım yakınlığı göz önüne alınarak yeni kurulan Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına bağlandı.

Osmaniye, idare ve vergi mahkemesi yönünden Gaziantep'ten çıkartılarak Adana yargı alanına bağlandı. Şırnak'ın İdil ilçesinin ise Cizre Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına bağlanması kararlaştırıldı.