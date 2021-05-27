HSK kararnamesi yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan HSK'ya 4 üye atadı

HSK Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK),4 yeni isim atadı. Erdoğan, halen HSK’nın en kritik birimi olan 1. Daire’nin başkanlığını yürüten Halil Koç ile aynı daire üyesi Mehmet Akif Ekinci’yi yeniden üyeliğe atadı. Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı İbrahim Kolcu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım da HSK üyesi olarak atandı. TBMM Genel Kurulu tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelikleri için yapılan seçime ilişkin karar da, Resmi Gazete'de yayımlandı.

7 HAZİRAN’DA GÖREVE BAŞLAYACAKLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu atama kararı ile birlikte yeni HSK’nın oluşumuna ilişkin süreç tamamlanmış oldu. Kurulun 7 üyesi de kısa bir süre önce Meclis Genel Kurulu’nda siyasi partilerin uzlaşısı sonucu yapılan seçimle belirlenmişti. Adalet Bakanı ve bir bakan yardımcısının doğal üye olduğu 13 üyeli yeni HSK 7 Haziran’da göreve başlayacak. Kurul’un ilk toplantısında 1. ve 2. Daire başkanları belirlenecek. Bu isimlerden biri aynı zamanda HSK Başkanvekili olacak.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

TBMM Genel Kurulu tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelikleri için yapılan seçime ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, Anayasa'nın 159'uncu maddesi ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 18 ila 20'nci maddeleri uyarınca, TBMM Genel Kurulunun 25 Mayıs'taki 83'üncü birleşiminde yapılan seçim sonucunda Ergün Şahin (Yargıtay üyesi),Ömür Topaç (Yargıtay üyesi),Sinan Esen (Yargıtay üyesi),Aysel Demirel (Danıştay üyesi),Cumhur Şahin (öğretim üyesi),Bilal Temel (avukat) ve Hamit Kocabey'in (avukat) TBMM tarafından HSK üyeliklerine seçildiği ifade edildi.