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HSK, Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı

ANKARA (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı.Edinilen bilgiye göre HSK, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle İzmir'in Karşıyaka ilçesi Hakimi Pehlivan hakkında inceleme başlatılmasına karar verdi.

HSK, Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı

ANKARA (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre HSK, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle İzmir'in Karşıyaka ilçesi Hakimi Pehlivan hakkında inceleme başlatılmasına karar verdi.

Kaynak: AA




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