HSK, Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı
ANKARA (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı.Edinilen bilgiye göre HSK, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle İzmir'in Karşıyaka ilçesi Hakimi Pehlivan hakkında inceleme başlatılmasına karar verdi.
ANKARA (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı.
Edinilen bilgiye göre HSK, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle İzmir'in Karşıyaka ilçesi Hakimi Pehlivan hakkında inceleme başlatılmasına karar verdi.
Kaynak: AA
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