Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, boşalan 7 HSK koltuğu için yeni üyelerin 4'ünün Cumhur İttifakı, 3'ünün ise Millet İttifakı yetkililerince belirlenmesine karar verildi. Akabinde alınan kararla birlikte, Aysel Demirel de HSK üyeleri arasındaki yerini aldı. Peki HSK üyesi Aysel Demirel kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? İşte detaylar...

HSK ÜYESİ AYSEL DEMİREL KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

53 yaşındaki Aysel Demirel, 1968 yılında Bolu'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini Bursa'da tamamlayan Demirel, 1987 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Elektronik Meslek Yüksek Okulu'na girerek burayı 1989 yılında tamamladı.

1990 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi'ni kazanarak buradaki öğrenimini 1994 yılında tamamlayan Demirel, lisans öğrenimi sonrasında, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Eğitim hayatının ardından serbest avukatlık ve Emlak Konut Yönetim Kurulu üyeliği yapan Demirel, 26 Ekim 2014 ile 6 Haziran 2017 tarihleri arasında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 19 Mayıs 2017 tarihinde Danıştay üyeliğine seçilen Aysel Demirel, Danıştay 12. Daire üyeliği ve Başkanlık Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Demirel, Danıştay 8. Daire, Yüksek Disiplin Kurulu ve İnsan Hakları Komisyonu üyeliği görevlerini sürdürürken, bugün TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama sonrasında tekrardan HSK üyeliğine seçildi.

AYSEL DEMİREL EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

HSK üyeliğine TBMM tarafından seçilen 7 isim arasında Danıştay'dan yer alan tek kadın üye olan Aysel Demirel'in özel yaşamına dair net bilgilere erişilememiş olup bu sbebple evli olup olmadığı ve çocuk sayısı bilinmemektedir. Araştırmalarımız devam etmekte olup, bilgiler netleştiğinde haberimiz güncellenecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.