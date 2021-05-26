HSK üyesi Bilal Temel kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? sorusu şu sıralar internet mecrasında en çok aratılanlar arasına girdi. Biz de Avukat Bilal Temel ile ilgili tüm bilgilere haberimizde yer verdik.

BİLAL TEMEL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

49 yaşında olan 1972 yılında Manisa'nın Demirci İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Demirci'de tamamladı.1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Bir çok Sivil Toplum Kuruluşunda kurucu, yönetici olarak görev aldı.

Mesleki ve Sosyal bir çok sivil toplum kuruluşunda görevleri olan Bilal Temel, Hukuk Öğrencilerine yönelik eğitim amaçlı, Adalet Gönüllüleri Derneği (ADALETDER) Başkanlığı'nı yürütmektedir. Ankara Barosuna bağlı serbest avukat, arabulucu ve uzlaştırmacı olarak çalıştı.

2001 yılından bu yana Ak Parti içinde siyasi faaliyetlerini yürüten Bilal Temel, 2006 - 2014 yılları arasında Ak Parti Ankara İl Yönetim Kurulu Üyeliği, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde; Ak Parti Ankara İl Seçim İşleri Başkanı - İl Başkan Yardımcılığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Aday İl Temsilcisi görevlerinde bulunmuştur.

17/01/2019 tarihinde 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Genel Müdür olarak atanmıştır.

26 Mayıs 2021 tarihinde Avukat Bilal Temel, TBMM’de yapılan seçimle HSK üyesi seçildi.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Evli ve 2 çocuk babası olan Sn. Temel, Arapça ve İngilizce bilmektedir.