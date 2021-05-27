Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na dört yeni üye atadı. O isimlerden biri de Halil Koç oldu. HSK üyesi Halil Koç kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? soruları internette en çok aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

HALİL KOÇ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Atamalarda en dikkat çeken isim halen HSK 1. Dairesi Başkanı olan Halil Koç oldu. Koç 2011 yılından beri kesintisiz bir şekilde HSK üyesi olarak görev yapıyordu. Koç bu atama ile birlikte en uzun süre HSK üyeliği yapan isimlerden biri olarak yargı tarihine geçti.

05.09.1966 tarihinde Konya Bulcuk'ta doğan Halil Koç 55 yaşındadır. İlk, orta ve lise öğrenimimi Konya'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1988 yılında mezun oldu.

08.01.1991 tarihinde Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Hatay Vergi Mahkemesi Üyeliği, Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği, Danıştay Tetkik Hâkimliği ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği görevlerinde bulundu. 17.10.2010 tarihinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu yedek üyesi olarak seçildi. Sonrasında Ankara 17. İdare Mahkemesi Başkanlığı ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 17.11.2011–25.11.2014 tarihleri arasında Hâkimler ve Savcılar Kurulu asıl üyeliği yaptı. 12.10.2014 tarihinde yeniden Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyesi seçildi.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Halil Koç evli ve 2 çocuk babasıdır.

Halil Koç 27 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete'de yer alan karara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu'na atandı.