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HSK üyesi Hamit Kocabey kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hamit Kocabey istifa mı etti, neden istifa etti?

HSK üyesi Hamit Kocabey'in görevinden istifa ettiği yönünde haberlerin çıkması ardından vatandaşlar, "HSK üyesi Hamit Kocabey kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hamit Kocabey istifa mı etti, neden istifa etti?" soru başlıklarına yanıt aramaya başladılar. İşte detaylar...

HSK üyesi Hamit Kocabey kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hamit Kocabey istifa mı etti, neden istifa etti?

Avukat Dr. Hamit Kocabey'in istifa ettiği yönünde haberlerin çıkması ardından vatandaşlar Kocabey'in kim olduğunu, nereli ve kaç yaşında olduğunu merak ettiği kadar, istifasının nedenini de merak ediyor. Arama motorlarında "HSK üyesi Hamit Kocabey kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hamit Kocabey istifa mı etti, neden istifa etti?" sorularının yanıtını arayan vatandaşlar için haberimizde soru başlıklarına yanıt verdik.

HSK üyesi Hamit Kocabey kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hamit Kocabey istifa mı etti, neden istifa etti?

HSK ÜYESİ HAMİT KOCABEY KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Avukat Dr. Hamit Kocabey, 06 Mayıs 1961'de Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1987 yılında mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktorasını yaptı. Uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptı. 2000 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinden istifa etti, aynı yıl Kocabey Hukuk Bürosunu kurarak Serbest Avukatlığa başladı. Milliyetçi Hareket Partisinin, Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin, Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonun, Türk Enerji Sendikasının, Türk Diyanet Vakıf Sendikasının, Türk Ulaşım Sendikasının danışmanlığı ve avukatlığını yaptı. Ayrıca birçok şirket ve kuruluşun danışmanlığını ve avukatlığını yaptı.

16 Mayıs 2017 yılında Avukat/Öğretim üyeliği kontenjanından TBMM tarafından HSK üyeliğine seçildi, 26 Mayıs 2021 tarihinde HSK üyeliğine ikinci kez seçildi

14 Ekim 2021 Perşembe günü ise görevinden istifa etti.

HAMİT KOCABEY İSTİFA MI ETTİ, NEDEN İSTİFA ETTİ?

Avukat Dr. Hamit Kocabey'in istifa nedeni henüz bilinmemektedir.

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