HSK üyesi İbrahim Kolcu kimdir, nereli, kaç yaşında? sorusu vatandaşlar tarafından en çok aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgilere haberimizde yer verdik.

HSK ÜYESİ İBRAHİM KOLCU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı'ndan HSK üyeliğine atanan İbrahim Kolcu hakkında bir bilgiye ulaşılmamaktadır.

27 Mayıs 2021 tarihinde İbrahim Kolcu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından HSK üyeliğine atandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK),4 yeni isim atadı. Erdoğan, halen HSK’nın en kritik birimi olan 1. Daire’nin başkanlığını yürüten Halil Koç ile aynı daire üyesi Mehmet Akif Ekinci’yi yeniden üyeliğe atadı. Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı İbrahim Kolcu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım da HSK üyesi olarak atandı. TBMM Genel Kurulu tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelikleri için yapılan seçime ilişkin karar da, Resmi Gazete'de yayımlandı.