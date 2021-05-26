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HSK üyesi Ömür Topaç kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?

TBMM Genel Kurulu tarafından HSK'ya atanan Ömür Topaç, HSK üyesi Ömür Topaç kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? sorularıyla internette çokça bakılmaya başlandı. Biz de Ömür Topaç ile ilgili tüm bilgilere haberimizde yer verdik.

HSK üyesi Ömür Topaç kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?

HSK üyesi Ömür Topaç kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? soruları internette en çok aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

ÖMÜR TOPAÇ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Nerede doğduğu ve kaç yaşında olduğu bilinmeyen Ömür Topaç, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimini alan Ömür Topaç, sırasıyla Şebinkarahisar (Giresun), Araban (Gaziantep), Develi (Kayseri), Bandırma (Balıkesir) Cumhuriyet Savcılığı görevlerinden sonra 2007 yılı yaz kararnamesi ile Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. 

HSK üyesi Ömür Topaç kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Ömür Topaç'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu bilinmektedir.

Ömür Topaç, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan son oylama ile 26 Mayıs 2021 tarihinde Hakimler Savcılar Kurulu’na getirildi.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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