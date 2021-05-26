HSK üyesi Sinan Esen kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılmaya başlandı. Biz de Sinan Esen ile ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

SİNAN ESEN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Nereli ve kaç yaşında olduğu bilinmeyen Doçent Doktor Sinan Esen, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Uygulamalı bilimler Fakültesi Dekan yardımcılığı görevini üstleniyordu. Aynı zamanda Esen’i yayımlanmış kitapları ve makaleleri bulunuyor. Sinan Esen son olarak "Malvarlığına Karşı Suçlar, Belgelerde Sahtecilik ve Bilişim Alanında Suçlar" kitaplarını yayınlamıştır.

EVLİ Mİ? ÇOCUĞU VAR MI?

Sinan Esen'in evli olup olmadığı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

Sinan Esen, 26 Mayıs 2021 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda yapılan son oylama ile Hakimler Savcılar Kurulu’na getirildi.