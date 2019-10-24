HSK’da görev değişikliği

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, HSK Teftiş Kurulu Başkanlığına HSK Başmüfettişi Abdullah Alacahan'ı, HSK Genel Sekreterliğine ise Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han'ı seçti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'den yaptığı paylaşımla Alacahan ve Han'ı tebrik etti. Bakan Gül paylaşımında, "HSK Genel Kurulunca HSK Teftiş Kurulu Başkanlığına seçilen HSK Başmüfettişi Abdullah Alacahan'ı ve HSK Genel Sekreterliğine seçilen Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han'ı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA