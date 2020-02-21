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HTŞ terör örgütü üyesine tutuklama

Kayseri'de, terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan Suriyeli M.H.A tutuklandı.

HTŞ terör örgütü üyesine tutuklama

Kayseri'de, terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan Suriyeli M.H.A tutuklandı.

Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Suriye'deki Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) grupları içinde faaliyette bulundukları iddiasıyla 3 gün önce Kocasinan ilçesinde gözaltına alınan Suriye uyruklu M.H.A. jandarmadaki işlemlerinin adliyeye çıkarıldı. Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan M.H.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA




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