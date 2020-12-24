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  3. Şişli'de 5 kişilik aileye kapkaç anı kameraya böyle yansıdı!

Şişli'de 5 kişilik aileye kapkaç anı kameraya böyle yansıdı!

Şişli Abide-i Hürriyet Caddesinde koronavirüs testi yaptırmak için dışarı çıkan Libya uyruklu 5 kişilik bir aile, otomobille yanlarına yaklaşan bir kişinin kapkaçına maruz kaldı. Ailedeki bir kadının çantasını çalan kişi, otomobille kaçmaya çalışsa da polis bir gün sonra hırsızları yakaladı.

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24 Aralık 2020 Perşembe 12:53
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