Şişli'de 5 kişilik aileye kapkaç anı kameraya böyle yansıdı!

Şişli Abide-i Hürriyet Caddesinde koronavirüs testi yaptırmak için dışarı çıkan Libya uyruklu 5 kişilik bir aile, otomobille yanlarına yaklaşan bir kişinin kapkaçına maruz kaldı. Ailedeki bir kadının çantasını çalan kişi, otomobille kaçmaya çalışsa da polis bir gün sonra hırsızları yakaladı.