Hu Sung Oh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hu Sung Oh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hu Sung Oh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hu Sung Oh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hu Sung Oh 25 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 오후성 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hu Sung Oh Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Hu Sung Oh'nin Daegu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hu Sung Oh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gntjd9075/

Hu Sung Oh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hu Sung Oh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hu Sung Oh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hu Sung Oh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Jinju FC U15

1 Ocak 2015 yılında Daegu FC U18

1 Ocak 2018 yılında Daegu FC

Hu Sung Oh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hu Sung Oh şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Jinju Ko Bong-woo FC (진주고봉우FC, 2009-2011),Suwon Samsung Bluewings U15 (매탄중학교, 2012-2013),Jinju FC U15 (진주FC U15, 2014),Daegu FC U18 (현풍고등학교, 2015-2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.