Huachen Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huachen Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Huachen Zhang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Huachen Zhang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Huachen Zhang 16 Mart 1998 tarihinde Shanghai şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 张华晨 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Huachen Zhang Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Huachen Zhang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Huachen Zhang'nin Shanghai Port ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Huachen Zhang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Huachen Zhang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Huachen Zhang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Huachen Zhang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında SH SIPG

16 Haziran 2020 yılında NT Zhiyun

13 Kasım 2020 yılında SH Port

Huachen Zhang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Huachen Zhang şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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