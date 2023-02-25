Huan Fu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huan Fu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Huan Fu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Huan Fu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Huan Fu 12 Temmuz 1993 tarihinde Shanghai şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 傅欢 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Huan Fu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Huan Fu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 1 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Huan Fu'nin Shanghai Port ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Huan Fu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Huan Fu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Huan Fu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Huan Fu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında SH SIPG

27 Ağustos 2022 yılında KS FC

31 Aralık 2022 yılında SH Port

Huan Fu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Huan Fu şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Huan Fu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 24 numaralı formasıyla 10 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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