Huan Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huan Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Huan Liu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Huan Liu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Huan Liu 14 Şubat 1989 tarihinde Peking şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 刘欢 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Huan Liu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Huan Liu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beijing Guoan futbol takımında oynamaktadır. Beijing Guoan takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Huan Liu'nin Beijing Guoan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Huan Liu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Huan Liu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Huan Liu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Huan Liu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mart 2015 yılında DL Transcen.

4 Ocak 2017 yılında CQ Dangdai Lif.

1 Ocak 2018 yılında BJ Guoan

23 Şubat 2020 yılında CQ Dangdai Lif.

31 Aralık 2020 yılında BJ Guoan

Huan Liu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Huan Liu şuan Beijing Guoan takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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