Huanchen Fu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huanchen Fu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Huanchen Fu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Huanchen Fu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Huanchen Fu 20 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 付焕辰 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Huanchen Fu Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Henan Songshan Longmen futbol takımında oynamaktadır. Henan Songshan Longmen takımına 22 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Huanchen Fu'nin Henan Songshan Longmen ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Huanchen Fu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Huanchen Fu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Huanchen Fu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Huanchen Fu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında HN S. L. U21

22 Şubat 2022 yılında HN S. Longmen

Huanchen Fu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Huanchen Fu şuan Henan Songshan Longmen takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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