Huanhuan Shan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huanhuan Shan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Huanhuan Shan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Huanhuan Shan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Huanhuan Shan 24 Ocak 1999 tarihinde Pingdingshan şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 单欢欢 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Huanhuan Shan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Huanhuan Shan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalian Professional futbol takımında oynamaktadır. Dalian Professional takımına 29 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Huanhuan Shan'nin Dalian Professional ile sözleşmesi 31 Temmuz 2024 tarihinde bitmektedir.

Huanhuan Shan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Huanhuan Shan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Huanhuan Shan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Huanhuan Shan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

26 Eylül 2017 yılında Guimarães U19

1 Temmuz 2018 yılında Guimarães A23

29 Temmuz 2019 yılında DL Pro

Huanhuan Shan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Huanhuan Shan şuan Dalian Professional takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Huanhuan Shan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin U20 takımında 9 numaralı formasıyla 8 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

Çin U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 5 gol atmıştır.

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