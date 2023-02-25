Huapeng Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huapeng Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Huapeng Wang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Huapeng Wang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Huapeng Wang 5 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 王华鹏 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Huapeng Wang Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Huapeng Wang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Changchun Yatai futbol takımında oynamaktadır. Changchun Yatai takımına 31 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Huapeng Wang'nin Changchun Yatai ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Huapeng Wang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Huapeng Wang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Huapeng Wang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Huapeng Wang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında CD Qbao Res.

26 Kasım 2017 yılında Real Soc. Juv.A

1 Temmuz 2018 yılında Bilinmiyor

31 Temmuz 2019 yılında GZ R&F

24 Temmuz 2020 yılında GZ City Res.

1 Nisan 2021 yılında GZ City

27 Nisan 2022 yılında CQ Liangjiang

31 Mayıs 2022 yılında CC Yatai

Huapeng Wang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Huapeng Wang şuan Changchun Yatai takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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