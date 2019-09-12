Huawei InFocus Fotoğrafçılık Yarışması'nda Türkiye'ye 2 ödül

İSTANBUL (AA) - Huawei tarafından düzenlenen InFocus Fotoğrafçılık Yarışması'nda Türkiye'den 2 katılımcı ödül almaya hak kazandı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, şirketin düzenlediği Huawei InFocus Ödülleri, 6 kategoride en iyi fotoğraf ve videoların seçilmesiyle sona erdi.

Türkiye’den yapılan katılımlar dahil olmak üzere toplamda 123 bin 478 başvuru 3 turda incelendi. Çekya'dan bir katılımcı, "Kızımın Doğduğu Gün" adlı çalışmasıyla öne çıkarken, ödül alan şaşırtıcı fotoğraflar arasında 2 Türk katılımcı da yer aldı.

Yarışmaya, Türkiye dahil olmak üzere 123 binin üzerinde başvuru alındı. En fazla yarışma başvurusu yapan ülkeler arasında Türkiye, Litvanya, Polonya ve Bulgaristan bulunuyor. Yarışmada sadece yarışmacılar değil, aynı zamanda 718 bin 68 kez favori fotoğraf ve videolara oy vermeye karar veren internet kullanıcıları da yer aldı.

Türkiye’den yapılan başvurular arasında, sanatçı Adem Ağuş’un "Usta" isimli fotoğrafı "Yüzler" kategorisinde ikinci olurken, sanatçı Aysun Şahin’in "Gün Batımı ve Gece Işıkları" adlı video eseri "Şimdi Hayat" kategorisinde üçüncülük ödülünü aldı.







- "Mobil fotoğraflar sanat galerilerine asılmayı hak ediyor"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei İskandinavya, Orta ve Doğu Avrupa Tüketici Grubu Başkanı Yanmin Wang, Huawei InFocus Ödülleri'nin mobil fotoğrafların profesyonel kameralar tarafından çekilen fotoğraflarla eşit olduğunu ve sanat galerine asılmayı hak ettiğini kanıtladığını belirterek, "Çok fazla sayıdaki başvuru arasından jüri en iyisini seçmek için gerçek bir mücadele verdi. Birinci seçilen fotoğrafının ardındaki duygu bizi çok etkiledi. Doğum, hayatımızdaki en önemli olaylardan biri ve bu fotoğraf da bu anın film şeridi şeklinde hastane içindeki yolculuğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA