Huawei Mate X, Glomo ödülünü kazandı

İSTANBUL (AA) - Huawei, Barselona’da gerçekleştirilen GSMA Mobil Dünya Kongresi (MWC 2019) kapsamında düzenlenen Glomo Ödülleri’nde önemli bir başarıya daha imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei’nin katlanabilir akıllı telefonu Mate X, lider 5G iletişim kapasitesi, katlanabilir FullView teknolojisi ve yapay zekalı yeni arayüzüyle dikkati çekiyor. Katlanabilir telefon segmentinde liderliği üstlenen 5G bağlantılı Huawei Mate X, “2019 Mobil Dünya Kongresi’nin En İyi Bağlı Mobil Cihazı” ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSMA Üst Yöneticisi (CEO) John Hoffman, şunları kaydetti:

“Glomo'lar, ileri teknolojilerin hayatımızda edineceği noktayı bize göstermesi sebebiyle, endüstrimizi şekillendiren inovasyonların birer göstergesi konumundalar. Bu anlamda, olağanüstü bir çalışma göstererek Glomo ödülü almayı hak eden tüm katılımcıları içtenlikle tebrik ederim. 2019 Glomo’larını destekledikleri için sponsorlarımıza, jürimize ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Cihazlar Başkanı Kevin Ho, "Huawei'deki tüm ekibimiz adına, başta GSMA CEO'su John Hoffman olmak üzere tüm GSMA'ya teşekkür etmek istiyorum. Bu kıymetli ödüle layık görüldüğümüz için çok heyecanlı ve gururluyuz. Bu yıl GSMA’da tüm bağlantılı cihazların, ağların ve yonga setlerinin çevrimiçi olarak bir araya geldiğini gördük. 5G’nin yılı olan 2019, bağlanma biçimimizi değiştirerek tüm hayatımıza yeni olanaklar getiriyor." ifadelerini kullandı.

Akıllı telefon endüstrisinin yenilikçi keşiflerine öncülük eden Huawei Mate X, esnek bir OLED paneline ve teknolojiyi stille harmanlayan bir Falcon Wing menteşeye sahip oluyor. Esnek OLED katlanabilir FullView ekranı ve dünyanın en hızlı 5G modem çip seti Balong 5000’e sahip Huawei Mate X, geniş ekran deneyiminin ve taşınabilirliğin uyum içinde bulunduğu yeni bir arayüz modu sunuyor. HUAWEI Mate X, katlandığında 11 mm, açıldığında ise 5,4 mm kalınlığında oluyor.





- MateBook modelleri toplam 47 ödül aldı





Tüm insanların dijital yaşam avantajlarından yararlanmasını hedefleyen Huawei, MWC Barselona 2019’da şirketin ilk 5G katlanabilir telefonu haricinde yeni dizüstü bilgisayar modelleri MateBook X Pro, MateBook 14 ve MateBook 13’ü de tanıttı. Global medya kuruluşlarının da büyük ilgisini çeken yeni ürünler, medya organlarından tam not alarak toplamda 47 adet ödülle kongreyi tamamladı.

Huawei Mate X, yenilikçi 5G kombinasyonu, katlanabilir ekranı, yapay zekası ve benzersiz kullanıcı deneyimiyle aralarında Tom's Guide, Digital Trends, TechAdvisor, T3, Stuff gibi önde gelen küresel medya kuruluşlarının bulunduğu toplam 31 yayından ödül kazanmayı başardı.

Yüksek performansın birinci sınıf işçilik ve şık tasarımla aynı adreste buluştuğu MateBook X Pro, aralarında Stuff, GadgetMatch, TechRadar gibi kurumların bulunduğu önemli yayınlardan 12 ödül alırken, FullView ekranı, sofistike tasarımı ve verimli ekran-gövde oranıyla Huawei Matebook 14 serisi ise 3 farklı ödülün sahibi oldu.

Ayrıca Huawei Mate 20 Pro, güçlü performansı, üstün kamera sistemi, uzun pil ömrü ve yenilikçi şarj çözümleriyle Glomo Ödülleri'nde “En İyi Akıllı Telefon” ödülünü kazandı.





Kaynak: AA