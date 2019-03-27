Huawei yeni bombası P30'u tanıttı!

Huawei, hem tasarımı hem performansı hem de kamerasıyla Android ekosisteminin krallarından biri olacak Huawei P30'u resmen tanıttı.

Huawei, şirketin en popüler akıllı telefon serilerinden olan P serisinin en yeni amiral gemisi Huawei P30'u tanıttı. Premium model olan P30 Pro ile birlikte tanıtılan cihaz, tüketicilerin bir akıllı telefondan bekleyeceği neredeyse tüm özellikleri sunuyor. Son derece güçlü bir donanım paketini, oldukça şık bir gövdede birleştiren Huawei P30, hem tasarımı hem de performansıyla Samsung Galaxy S10'un en büyük rakiplerinden biri olacak.

Huawei, halihazırda dünyanın en çok satan üçüncü akıllı telefon üreticisi olsa da premium segmentte Samsung ve Apple gibi rakiplerinin bir hayli gerisinde kalıyordu. Mate 20 ile bu segmentte de bir yükseliş trendi başlatan Çinli şirket, P30 ile bu çıkışı daha da hızlandırabilir. Zira Huawei P30, gerek üst düzey ekranı, gerek rakipsiz kamera performansı, gerekse eleştirilere kapalı tasarımıyla tüm tüketicileri memnun etmeyi hedefliyor.

TASARIMI NASIL?

Premium akıllı telefonlar söz konusu olduğunda tasarım, tüketiciler için oldukça önemli bir unsur oluyor. Huawei, P30 ile zaten takdir edilen tasarımını daha da ileri bir seviyeye taşımış durumda.

Damla çentikli bir tasarıma sahip olan Huawei P30, ekranın hem yanlarında hem de altında oldukça ince çerçevelere sahip. Bu gelişmiş tasarımı sayesinde oldukça yüksek bir ekran/gövde oranı sunan cihaz, kullanıcıların pürüzsüz bir akıllı telefon deneyimi elde etmesini sağlıyor.

Ayrıca cihazın arka panelindeki renk geçişli sade tasarım ve köşeye dikey olarak konumlandırılmış üçlü kamera, kullanıcılarda oldukça premium bir his oluşmasını sağlıyor.

KAMERA ÖZELLİKLERİ

Huawei P30, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Leica tarafından geliştirilmiş gelişmiş lensler ile geliyor. 40 megapiksel çözünürlüğe sahip Super Sensing kamera, mükemmele yakın kalitede fotoğraf çekimlerini mümkün kılarken; 16 megapiksel çözünürlüğündeki ultra geniş açılı kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğündeki telefoto lens, en keyifli anlarınızı ölümsüzleştirirken farklı kamera modlarını kullanmanızı mümkün kılıyor.

Bununla birlikte 32 megapiksel çözünürlüğündeki ön kamera selfie çekimlerinde en doğru renkleri ve en keskin netlemeyi sağlayarak düşük ışık koşullarında bile tatmin edici fotoğraflar çekebilmenizi sağlıyor.

HUAWEİ P30 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

7nm Huawei HiSilicon Kirin 980 işlemci

8GB RAM, 128GB depolama

6.1 inç Full HD+ OLED ekran, DCI-P3 renk gamı, 2340*1080 çözünürlük

Android 9.0 Pie işletim sistemi, EMUI 9.1 arayüz

40 MP, f/1.8 + 16 MP, f/2.2 + 8 MP, f/2.4 üçlü arka kamera

32 MP, f/2.0 ön kamera

Ekrana gömülü parmak izi tarayıcı, yüz tanıma

Huawei SuperCharge destekli 3650mAh batarya

71.36 / 149.1 / 7.57mm boyut, 165g ağırlık

Aurora, Kristal, Siyah renk seçenekleri

4G LTE, GPS (L1 + L5 Dual Çift Bant) / AGPS / Glonass / BeiDou / Galileo 802.11 a/b/g/n/ac (wave2), 2.4 GHz ve 5 GHz Bluetooth 5.0 bağlantı

Dolby Digital, Dolby Digital+, Dolby AC-4 ses desteği

Suya ve toza karşı IP53 sertifikası